Фернандо Йерро: «Прежде чем выбрать Краснодар, делегация сборной Испании побывала в 13 городах»

Автор: Дмитрий Темников 0

Сборная Испании

Сборная Испании во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре. Об этом сообщил директор RFEF Фернандо Йерро. 

«Мы решили, что Краснодар будет местом базирования нашей сборной. Это было непростое решение. Прежде чем сделать данный выбор, мы побывали в 13 городах. Решающую роль сыграли нюансы, как расстояние, спортивные объекты и т.д.» — заявил Йерро.

Напомним, испанцы попали в группу B. Соперниками чемпионов мира-2010 станут сборные Португалии, Ирана и Марокко.

Фото: Global Look Press
Источник: RFEF

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