«ПСЖ» готов ежегодно платить Криштиану Роналду 60 млн евро

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может сменить клуб. 32-летний футболист интересен одному из французских грандов.

По некоторым данным, руководство «ПСЖ» готово подписать контракт с форвардом и платить ему около 60 млн евро в год. Также сообщается, что в сделку по переходу португальца к парижанам может быть включен и нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

Ранее СМИ заявляли о том, что Роналду недоволен нынешним соглашением с «Реалом». Криштиану попросил «сливочных» продать его летом.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial