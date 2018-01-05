«ПСЖ» готов ежегодно платить Криштиану Роналду 60 млн евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Криштиану Роналду 100

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может сменить клуб. 32-летний футболист интересен одному из французских грандов. 

По некоторым данным, руководство «ПСЖ» готово подписать контракт с форвардом и платить ему около 60 млн евро в год. Также сообщается, что в сделку по переходу португальца к парижанам может быть включен и нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

Ранее СМИ заявляли о том, что Роналду недоволен нынешним соглашением с «Реалом».  Криштиану попросил «сливочных» продать его летом.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

 

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