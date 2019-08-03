«Реалу» снова интересен Неймар

«Реал» вновь рассматривает возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара. Напомним, что ранее руководство парижан показало готовность расстаться с игроком, при условии, что он перейдет не в «Барселону».

Мадридский клуб готов включить в сделку нескольких игроков, среди них полузащитник Луку Модрича. При этом часть футболистов, которых «Реал» хочет включить в трансфер, не желают переходить в «ПСЖ».

Бразильцем также интересуется «Барселона», однако по сообщениям СМИ, каталонский клуб ни на что уже не рассчитывает.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции провел 17 матчей, отметился 15 голами и 8 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Sky Sport Italia