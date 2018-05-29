«Атлетико» поднялся на 2-ое место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА

УЕФА на официальном сайте опубликовал рейтинг клубных коэффициентов по итогам сезона-2017/18. Мадридский «Атлетико» поднялся на второе место.

Первое место пятый год подряд удерживает «Реал» (162.000 очка), который 26 мая в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (3:1). Для мадридцев этот трофей стал третьим подряд, четвертым за пять лет и 13-м за всю историю.

На второе место в рейтинге поднялся «Атлетико» (140.000), который выиграл второй по значимости клубный турнир УЕФА — Лигу Европы. В финале «матрасники» обыграли «Марсель»(3:0).

Отметим, что «Ливерпуль» (62.000) и «Марсель» (32.000), проигравшие в своих финалах, располагаются на 22-й и 46-й позициях соответственно.

В десятку рейтинга клубных коэффициентов УЕФА также вошли «Бавария» (135.000), «Барселона» (132.000), «Ювентус»(126.000), «Севилья» (113.000), «ПСЖ» (109.000), «Манчестер Сити» (100.000), «Арсенал» (93.000) и дортмундская «Боруссия»(89.000).

Лучшим среди российских клубов в этом списке на протяжении пяти лет остается «Зенит» (16 место, 78.000). ЦСКА располагается на 35-й позиции (45.000). «Краснодар» занимает 62-ю строчку (23.500), «Локомотив» — на 63-ю (22.500), «Рубин» — на 84-ю (16.000). «Спартак» занимает 108-ю строчку (13.500).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА