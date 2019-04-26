Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых ими должностей по окончании нынешнего сезона.

Наиль Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года, а в прошлом году он занял пост занял пост заместителя председателя совета директоров. Сергей Родионов занимал должность гендиректора «Спартака» с лета 2015 года. До этого он работал на различных тренерских должностях красно-белых с 1996 года (с перерывами)

В нынешнем сезоне чемпионата России по результатам 25 туров Спартак находится на 5 месте с 39 очками.