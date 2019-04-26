На заседании совета директоров «Спартака» руководство команды выразило свою поддержку Кононову

Во время сегодняшнего заседания, совет директоров «Спартака» поддержал нынешнего главного тренера команды. Также на заседании пояснили какой видят роль Кононова в построении нового состава.

Руководство заявило, что именно под его руководством будет формироваться состав «красно-белых» на следующий сезон.

«Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!»- говорится в официальном заявлении на сайте «Спартака».

Напоминаем, что Олег Кононов возглавляет клуб из Москвы с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 15 матчей, за это время в ее активе 6 побед, 6 поражений и 3 ничьи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»



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