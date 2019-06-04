Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против реформации еврокубков

Автор: Никола Косич 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку главе Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ. Он выступил против готовящихся реформ УЕФА в отношении еврокубков.

«Я полностью поддерживаю президента FFF Ле Грэ и его протест против реформ, предложенных УЕФА. Нам нужно защищать свои клубы и свою модель. Думаю, жертвовать стабильностью своей модели ради выгоды нескольких европейских топ-клубов, – не лучшая идея. Часто сообщалось, что в последние годы в футболе много денег, особенно в мужском. В любом случае, мы смогли защитить много клубов, и мы знаем, как защитить себя.

Я поддерживаю позицию FFF. Президент Ле Грэ защищает французскую модель футбола и противостоит реформам, которые приведут к худшему. Вдобавок, я хочу заверить президентов всех клубов, которые, как я знаю, обеспокоены, что я переживаю насчет этого и обязательно донесу это до президентов ФИФА и УЕФА», – заявил Макрон.

Напомним, что ранее УЕФА выдвинула предложение о ряде реформ в еврокубках, которые устраивают далеко не все клубы.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: European Leagues

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 21 апреля 2019 г.

Кубок России и попадание в ЛЧ — цели Олега Кононова в «Спартаке» на следующий сезон

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу» и вышла в полуфинал

Аякс

Главный тренер «Аякса» заключит новый контракт

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 