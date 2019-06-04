Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против реформации еврокубков

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку главе Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ. Он выступил против готовящихся реформ УЕФА в отношении еврокубков.

«Я полностью поддерживаю президента FFF Ле Грэ и его протест против реформ, предложенных УЕФА. Нам нужно защищать свои клубы и свою модель. Думаю, жертвовать стабильностью своей модели ради выгоды нескольких европейских топ-клубов, – не лучшая идея. Часто сообщалось, что в последние годы в футболе много денег, особенно в мужском. В любом случае, мы смогли защитить много клубов, и мы знаем, как защитить себя.

Я поддерживаю позицию FFF. Президент Ле Грэ защищает французскую модель футбола и противостоит реформам, которые приведут к худшему. Вдобавок, я хочу заверить президентов всех клубов, которые, как я знаю, обеспокоены, что я переживаю насчет этого и обязательно донесу это до президентов ФИФА и УЕФА», – заявил Макрон.

Напомним, что ранее УЕФА выдвинула предложение о ряде реформ в еврокубках, которые устраивают далеко не все клубы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: European Leagues