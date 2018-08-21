Алан Ширер: «Агуэро – лучший легионер в истории АПЛ»

Автор: Михаил Серебряков 0

Агуэро и Гюндоган

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер назвал форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро лучшим легионером в истории АПЛ.  Напомним, что 30-летний аргентинский нападающий вышел на второе место среди легионеров по количеству голов в чемпионате Англии.

Футболист в матче 2-го тура английского первенства против «Хаддерсфилда» (6:1) оформил хет-трик, который стал для него 9-м в лиге. Чаще трижды за матч в премьер-лиге забивал только сам Ширер (11).

48-летний англичанин включил Агуэро в свою символическую сборную тура, отметив, что тот является «лучшим иностранцем, выступавшим в премьер-лиге».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт АПЛ

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