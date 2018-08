Алан Ширер: «Агуэро – лучший легионер в истории АПЛ»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер назвал форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро лучшим легионером в истории АПЛ. Напомним, что 30-летний аргентинский нападающий вышел на второе место среди легионеров по количеству голов в чемпионате Англии.

Футболист в матче 2-го тура английского первенства против «Хаддерсфилда» (6:1) оформил хет-трик, который стал для него 9-м в лиге. Чаще трижды за матч в премьер-лиге забивал только сам Ширер (11).

48-летний англичанин включил Агуэро в свою символическую сборную тура, отметив, что тот является «лучшим иностранцем, выступавшим в премьер-лиге».

"The best foreign player to play in the #PL "@alanshearer had high praise for Aguero, who features in his Team of The Week 🙌

Do you agree? pic.twitter.com/iM2Y9tJ8bJ

— Premier League (@premierleague) August 21, 2018