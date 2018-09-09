Сумма отступных в контракте Квинси Промеса с «Севильей» – 150 миллионов евро

В контракте полузащитника Квинси Промеса с «Севильей» прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Напомним, что футболист перешел в испанский клуб этим летом.

Руководство клуба рассчитывает, что стоимость трансфера 26-летнего голландца вырастет уже по ходу первого сезона в чемпионате Испании и существенно превысит выплаченную за него «Спартаку» сумму.

Ранее сообщалось, что «Севилья» заплатила «Спартаку» за Промеса 21 миллион евро. Промес подписал с испанским клубом контракт на 4 года с окладом 3,2 млн евро за сезон. голландец стал самым высокооплачиваемым игроков «Севильи».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo