Сумма отступных в контракте Квинси Промеса с «Севильей» – 150 миллионов евро

В контракте полузащитника Квинси Промеса с «Севильей» прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Напомним, что футболист перешел в испанский клуб этим летом.
Руководство клуба рассчитывает, что стоимость трансфера 26-летнего голландца вырастет уже по ходу первого сезона в чемпионате Испании и существенно превысит выплаченную за него «Спартаку» сумму.
Ранее сообщалось, что «Севилья» заплатила «Спартаку» за Промеса 21 миллион евро. Промес подписал с испанским клубом контракт на 4 года с окладом 3,2 млн евро за сезон. голландец стал самым высокооплачиваемым игроков «Севильи».
Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo