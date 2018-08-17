Брата Лионеля Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно

Брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас осужден на 2,5 года условно. Такое наказание вынесено брату футболиста за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Адвокаты обвиняемого и обвинители пришли к соглашению, что Матиас в качестве наказания займется общественными работами – 8 часов в месяц он будет заниматься с детьми футболом в одной из школ.

Дело на Матиаса Месси было заведено в ноябре прошлого года, когда он попал в аварию на своей яхте.

Сотрудники полиции нашли на судне огнестрельное оружие, наличие которого брат игрока объяснить не смог.

Фото: Global Look Press

Источник: Ole