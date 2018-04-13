Серхио Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

УЕФА объявил свое решение. Защитник «Реала» Серхио Рамос не будет дисквалифицирован на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Испанцу грозила дисквалификация из-за нарушения правил УЕФА. Рамос досматривал матч 1/4 финала против «Ювентуса»из подтрибунного тоннеля, будучи дисквалифицированным на этот матч. Однако УЕФА решил не применять санкции к защитнику «Реала» и он сможет принять участие в полуфинальном матче.

Напомним, что в этом сезоне в Лиге чемпионов Серхио Рамос принял участие в 8 матчах, в которых отметился 1 голом и получил 3 желтых карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana