Серхио Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

RAMOS

УЕФА объявил свое решение. Защитник «Реала» Серхио Рамос не будет дисквалифицирован на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. 

Испанцу грозила дисквалификация из-за нарушения правил УЕФА. Рамос досматривал матч 1/4 финала против «Ювентуса»из подтрибунного тоннеля, будучи дисквалифицированным на этот матч. Однако УЕФА решил не применять санкции к защитнику «Реала» и он сможет принять участие в полуфинальном матче.

Напомним, что в этом сезоне в Лиге чемпионов Серхио Рамос принял участие в 8 матчах, в которых отметился 1 голом и получил 3 желтых карточки.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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