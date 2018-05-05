Премьер-лига. 29-й тур. «Краснодар» с трудом обыграл «СКА-Хабаровск»

В рамках 29-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» принял «Краснодар». «Быки» с минимальным счетом обыграли хозяев.

Премьер-лига. 29-й тур

СКА-ХАБАРОВСК — КРАСНОДАР — 0:1 (0:1)

Хабаровск. 5 мая.

Стадион им. Ленина. 4698 зрителей

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Кабутов, Канунников, Федотов (Казанков, 72), Самсонов (Никифоров, 78), Савичев, Секульски (Маркович, 28).

«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Вандерсон (Жоазиньо, 76), Мамаев (Калинин, 83), Смолов.

Голы: 0:1 — Классон (45).

Нереализованный пенальти: Канунников (90 — вратарь).

9 (5) удары (в створ) 16 (10)

8 фолы 8

3 угловые 4

1 офсайды 2

43 % владения мячом 57

Матч начался с минуты молчания в память о тех, кто пал в борьбе с фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Соперники очень отличаются друг от друга: хабаровский СКА уже точно покинет Премьер-лигу, а «Краснодар» во всю борется за место в Лиге чемпионов. «Быки» открыли счет благодаря голу Классона. Кстати, он недавно был признан в третий раз лучшим игроком месяца в «Краснодаре». После перерыва «Краснодар» забил 28 из 44 своих голов в Премьер-лиге, 12 из них — после 75-й минуты. Однако забить не получилось. Был только пенальти в ворота «Краснодара», однако Крицюк спас свою команду. Три очка у «быков», а следующий матч они сыграют у себя дома с «Рубином» 13 мая. Хабаровский СКА ожидает встреча с «Зенитом» в гостях так же 13 мая.

Фото: официальный твиттер РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»