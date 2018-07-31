Сергей Семак: «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости усиления состава команды. Специалист также поведал о самой сложной части работы тренера.

«Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть.

Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать. Естественно, тяжело избавляться от футболистов.

Самая сложная часть работы тренера — это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту», – сказал Семак.

Фото: Global Look Press

Источник: «Футбольная столица»