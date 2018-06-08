Тренер сборной Ирана обратился к ФИФА в связи с экипировкой к ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Сборная Ирана осталась без экипировки за неделю до ЧМ-2018. Тренер сборной Ирана обратился к ФИФА.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш призвал ФИФА вмешаться в ситуацию в связи с отказом американской фирмы Nike обеспечить спортивной экипировкой иранских футболистов для выступления на чемпионате мира 2018 года. Компания приостановила сотрудничество со сборной Ирана в связи с выходом США из иранской ядерной сделки, а также ужесточением санкций США в отношении Ирана.

— Игроки привыкли к своему спортивному снаряжению, и неправильно его менять за неделю до таких важных матчей, — приводятся слова Кейруша. — Мы просим ФИФА прийти к нам на помощь в этом вопросе.

Иран на ЧМ-2018 сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

Фото: Global Look Press
Источник: Press TV

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