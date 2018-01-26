«Спартак» арендовал Николу Максимовича до конца сезона

«Спартак» и «Наполи» совершили сделку по переходу защитника итальянцев Николы Максимовича. Сербский футболист подписал соглашение с москвичами.

26-летний игрок будет выступать за красно-белых на правах аренды до 30 июня 2018 года. За «Наполи» Максимович выступал с лета 2016 года, где отметился одним забитым мячом. В Сербии Никола играл за «Слободу» и «Црвену Звезду», а в 2013-м перешел в «Торино».

Также футболист заигран за сборную Сербии с 2012 года. В текущем сезоне Серии А защитник сыграл за неаполитанцев в четырех играх.

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»