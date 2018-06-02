Бывший защитник «Челси» Джон Терри перейдет в «Дерби Каунти». В настоящее время команда находится под руководством его некогда клубного напарника Фрэнка Лэмпарда.

Защитник Джон Терри согласился перейти в «Дерби Каунти», главным тренером которого на днях был назначен Фрэнк Лэмпард. В ближайшее время 37-летний футболист подпишет контракт с клубом. Терри и Лэмпард вместе играли за «Челси» с 2001 по 2014 год.

Терри в прошедшем сезоне выступал за «Астон Виллу». В 35 матчах чемпионшипа он забил один гол и отдал передачу.

Команда дошла до финала плей-офф чемпионшипа за выход в премьер-лигу, но проиграла «Фулхэму» (0:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail