Тиаго Мотта: «Если Неймару нужен мой совет, я рекомендую ему не переходить в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара в «Реал». Он не думает, что переезд в Испанию — верное решение.

«Неймар сам себе босс. Он может самостоятельно принять решение и реализовать его. Конечно, я могу ошибаться, но так я вижу ситуацию.

Я считаю, что на следующий сезон он останется в «ПСЖ». Мы слышим слухи о «Реале», но что ему там делать? «Реал» только что выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Какой вызов его там ждет?

Если ему нужен мой совет, я рекомендую ему не переходить туда. Настоящий вызов для него – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», – отметил Мотта.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo