У Георгия Тигиева диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава

Автор: Никита Воробьев 0

Стало известно, какую травму получил защитник «Спартака» Георгий Тигиев в матче против «Тосно». После комплексного обследования у футболиста подтвердился первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

Ранее похожие травмы получили другие игроки московского клуба – Роман Зобнин и Артем Тимофев.

Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак» 

 

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