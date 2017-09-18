У Георгия Тигиева диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава

Стало известно, какую травму получил защитник «Спартака» Георгий Тигиев в матче против «Тосно». После комплексного обследования у футболиста подтвердился первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

Ранее похожие травмы получили другие игроки московского клуба – Роман Зобнин и Артем Тимофев.

Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»