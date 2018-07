«Рома» близка к покупке Н’Зонзи за 25 млн евро с бонусами

«Рома» близка к приобретению хавбека «Севильи» Стивена Н’Зонзи. Клубу нужно продать Гоналона.

Сумма трансфера изначально составит 25 миллионов евро. Впоследствии «Севилья» может получить бонусы.

Отмечается, что перед покупкой Н’Зонзи «Роме» нужно продать полузащитника Максима Гоналона.

В прошлом сезоне в Ла Лиге француз забил 1 гол и отдал 2 голевых передач.

#Monchi sempre più vicino in queste ore a #Nzonzi per rinforzare il centrocampo (€25m + bonus).

Si lavora in silenzio stavolta per evitare un"altra vicenda Malcom e prima deve uscire #Gonalons che ha rifiutato diverse squadre. #Bailey piace, ma per ora costa troppo. @SkySport pic.twitter.com/uJFwKMa00K

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 28, 2018