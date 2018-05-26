«Ливерпуль» за победу в финале Лиги чемпионов заработает меньше, чем победитель плей-офф чемпион-лиги

«Ливерпуль» за победу в Лиге чемпионов получит свыше 70 млн фунтов. Но есть варианты выгодней.

Клубы чемпион-лиги «Астон Вилла» и «Фулхэм» имеют шанс заработать больше, чем «Ливерпуль» в случае победы в Лиге чемпионов. Ккрасные» за победу в турнире заработают 76,5 миллиона фунтов стерлингов, а если проиграют в финале «Реалу», то получат 73,4 миллиона фунтов.

В то же время победитель финала плей-офф чемпион-лиги заработает почти на 100 миллионов больше – 167,9 миллиона фунтов. Такие деньги им принесет участие в премьер-лиге в следующем сезоне.

Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе «Олимпийский», начало – 21.45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail