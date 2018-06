Представлен мяч «Mechta» для плей-офф ЧМ-2018

Плей-офф чемпионата мира-2018 уже скоро начнется. Уже представлен мяч.

Представлен официальный мяч стадии плей-офф ЧМ-2018.

Фото мяча, получившего название «Telstar 18 Mechta», презентовала компания adidas.

Первые матчи 1/8 финала пройдут в субботу, 30 июня.

