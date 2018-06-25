Артем Дзюба: «Это была хорошая проверка»

Уругвай обыграл Россию в последнем матче группового этапа ЧМ-2018 со счетом 3:0. Нападающий нашей команды Артем Дзюба подвел итоги этой игры.

— После матча вся команда подошла к трибунам и поаплодировала. Вы так извинялись за результат?

— Прежде всего, мы поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали нас в матче за первое место. Не получилось победить, и на это было много причин. Тяжело обыграть такую команду. Первый гол мы сами себе привезли, затем было удаление – после этого игра для Уругвая, можно сказать, была сделана.

Это была хорошая проверка перед следующим соперником, которым, скорее всего, будет Испания. Это тот уровень, на который нам нужно подниматься. Может быть, это было даже хорошо – вовремя нам дали такую «пощечину».

Я не могу сказать, что мы не настроились – наоборот, мы были сверхмотивированы и хотели занять первое место в группе. Есть над чем работать, для многих это определенный урок. Дальше права на ошибку у нас уже не будет, и хотелось бы, чтобы мы извлекли из этого уроки.

— Три гола были пропущены после стандартов. Это самое проблемное место у нашей команды?

— Мы знали, что Уругвай – лучшая в мире команда по игре на стандартах. Прежде всего, нам не нужно было совершать ошибок. Как я уже сказал, первый гол мы привезли себе на ровном месте… Но мы не ищем виноватых, мы проиграли все вместе.

Спасибо огромное Самаре, спасибо огромное стране за то, что поддерживали нас, переживали за нас, тем более что у Уругвая тоже была хорошая поддержка. Мы идем дальше, все проанализируем, проведем работу над ошибками, восстановимся и будем еще злее, еще мотивированнее в плане того, что после такого хочется поскорее выйти на поле и дать достойный бой. Считаю, что мы даже вдесятером неплохо смотрелись. Самое главное, что мы выдержали физически и старались быть едиными в каждом эпизоде – накрывать соперников по двое, по трое человек.

Вы видели, что Уругвай – классная команда, топовая, но с ней можно играть. Сегодня было невезение, особенно в моменте со вторым голом. Возможно, в предыдущих двух играх удача была на нашей стороне, и сегодня мы получили «обраточку».

— Кто будет лучшим соперником для нас в плей-офф?

— Я думаю, что смысла выбирать уже нет. Скорее всего, им окажется Испания. Но мы будем играть в «Лужниках» – может быть, так даже лучше для нас, потому что в Сочи все-таки жарковато.

— Отсутствие Головина чувствовалось сегодня?

— Я искренне верю, что каждый футболист в нашей команде должен и может заменять другого безболезненно. Каждый знает, что ему делать и как играть. Конечно же, Головин – один из наших «моторов». Мы сразу говорили, что необязательные желтые карточки могут сыграть свою роль, и сегодня пришлось играть без него. Ничего страшного, пускай передохнет и будет более свежий, более сильный. Он необходим нам уже в плей-офф.

— Есть ощущение, что счет 2:1 был бы справедливее, чем 3:0?

— Говорить об этом смысла нет. Конечно, мы хотели забить. В любом случае, мы благодарны нашим болельщикам и просим, чтобы они поддерживали нас и в дальнейшем – мы чувствовали их поддержку и старались сделать все, что в наших силах. Еще мне не очень понравилось судейство, хотя мы не обвиняем судей и стараемся играть сами. Просто Уругвай – и так сильная команда, и нет смысла трактовать какие-то моменты в их сторону.

— Вы имеете в виду эпизод с Диего Годином. Он ударил вас рукой?

— Конечно, он не бил специально, тем более что он не видел меня. Попал и попал, главное, что он мне нос не сломал – он у меня и так кривоватый был до этого.

Фото: Сергея Дроняева, Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»