Игор Рабелло может стать игроком российского клуба

Защитник «Ботафого» Игор Рабелло все еще может оказаться в России. Ранее агент игрока, что «Ботафого» согласился продать 23-летнего футболиста за 6 миллионов евро.

– «Ботафого» получил предложение от одного российского клуба по поводу Рабелло. Это был официальный запрос. Назвать клуб не могу, но Рабелло хотел бы поиграть в России. Другие клубы могут побороться за него. «Ботафого» согласится отпустить Игора за 5-6 миллионов евро, – рассказал источник из окружения игрока.

Ранее сообщилось, что в России Рабелло интересуется московский «Локомотив». Агент игрока в интервью не стал опровергать информацию.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»