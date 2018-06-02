Игор Рабелло может стать игроком российского клуба

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rabello

Защитник «Ботафого» Игор Рабелло все еще может оказаться в России. Ранее агент игрока, что «Ботафого» согласился продать 23-летнего футболиста за 6 миллионов евро. 

– «Ботафого» получил предложение от одного российского клуба по поводу Рабелло. Это был официальный запрос. Назвать клуб не могу, но Рабелло хотел бы поиграть в России. Другие клубы могут побороться за него. «Ботафого» согласится отпустить Игора за 5-6 миллионов евро, – рассказал источник из окружения игрока.

Ранее сообщилось, что в России Рабелло интересуется московский «Локомотив». Агент игрока в интервью не стал опровергать информацию.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Rabello

«Локомотив» интересуется защитником «Ботафого» Игором Рабелло

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

Юрий Семин: «Когда выигрываешь, все правильные: и тренер, и игроки, и операторы»

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Премьер-лига. 29-й тур. Локомотив» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0 и становится трехкратным чемпионом России

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 