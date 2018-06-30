Артем Дзюба: «Для нас матч с Испанией – игра всей жизни. Мы должны умереть на поле и сыграть на 200-300%»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. По его мнению, это очень важная игра.

– Главное, что мы готовимся, знаем, как действовать против Испании, и прекрасно понимаем, что нас ждет. За это стоит сказать спасибо Уругваю. Он нам это показал.

— В преддверии такого ответственного матча могут ли российские футболисты увидеться с близкими?

– Сегодня у родственников есть возможность приехать к нам. Думаю, семьи никого не отвлекают, уделить им два часа – не страшно.

Для нас это матч всей жизни, мы должны умереть на поле и сыграть на 200-300%. Только тогда у нас появится шанс победить.

Мы живем этой мечтой и хотим показать результат, который для большинства станет шоком.

— Вратарь сборной Испании Давид де Хеа допустил сразу несколько ошибок на этом турнире. Может ли его нервозность помочь сборной России?

– На данный момент де Хеа является одним из лучших голкиперов мира. Не стоит говорить о каких-то ляпах. Человек пропустил обидный гол от Криштиану Роналду, но на протяжении всего сезона он демонстрировал потрясающий футбол.

В отдельно взятый день любая команда может победить, а футболист – как проявить свои лучшие качества, так и потерпеть фиаско. Как случится в этот раз, увидим уже скоро, – сказал Дзюба.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском