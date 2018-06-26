Дуглас Коста может больше не сыграть на ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста может больше не сыграть на ЧМ-2018. Его жена винит главного тренера Тите за интенсивные тренировки.

Ранее стало известно, что 27-летний хавбек не сможет помочь своей команде в матче с Сербией из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в игре с Коста-Рикой.

Врач бразильцев Родриго Ласмар предположил, что Коста уже играл с небольшой травмой, но не рассказал об этом.

Теперь восстановление игрока может занять 2-3 недели. Финал турнира пройдет через 20 дней, поэтому футболист может больше не сыграть на чемпионате мира.

Жена Косты Луиза Рамос обвинила главного тренера сборной Бразилии Тите в том, что он перегружает футболистов интенсивными тренировками.

«Он жаловался на боль после тренировки, сказав, что в «Ювентусе» было легче. Мы знаем, что эта травма не так плоха, как могло показаться, и надеемся, что он вернется через 10 дней», – заявила Луиза.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bible