«Ливерпуль» лишился полузащитника перед финалом Лиги чемпионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

Emre Can

У полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана обнаружены проблемы со спиной. Он не успеет прийти в форму к финалу Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан точно пропустит финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом». Медицинские тесты, которые были проведены в понедельник, показали, что у Эмре еще есть проблемы со спиной.

Ожидается, что футболист уже на следующей неделе сможет приступить к первым тренировкам, но не успеет набрать форму к решающей встрече.

Напомним, финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая.
Фото: Global Look Press
Источник: Telegraph
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