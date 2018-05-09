«Ливерпуль» лишился полузащитника перед финалом Лиги чемпионов

У полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана обнаружены проблемы со спиной. Он не успеет прийти в форму к финалу Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан точно пропустит финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом». Медицинские тесты, которые были проведены в понедельник, показали, что у Эмре еще есть проблемы со спиной.

Ожидается, что футболист уже на следующей неделе сможет приступить к первым тренировкам, но не успеет набрать форму к решающей встрече.

Напомним, финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraph Global Look Press