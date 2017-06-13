«МанСити» начнет переговоры по Уокеру, «Тоттенхэм» оценивает игрока в 50 млн фунтов

«Манчестер Сити» намерен приобрести защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера в это межсезонье. Руководство «горожан» планирует уже на этой неделе начать переговоры о возможном трансфере 27-летнего игрока.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что сможет убедить англичанина перебраться в его команду примерно за 40 млн фунтов.

Однако «Тоттенхэм» оценивает Уокера, с которым в сентябре был подписан 5-летний контракт, в 50 млн фунтов.

В прошедшем сезоне Уокер провел 33 матча в АПЛ и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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