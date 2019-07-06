Несмотря на возмущение «Атлетико», «Барселона» объявит о трансфере Гризманна 10 июля

Заявление «Атлетико» по ситуации с французским форвардом Антуаном Гризманном никак не повлияло на планы «Барселоны». Игрока планируют подписать уже на следующей неделе, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, каталонский клуб объявит о подписании 28-летнего нападающего «матрасников» 10 июля. Стоит отметить, что эту дату выбрали не случайно.

Днем ранее «сине-гранатовые» представляют в качестве своего игрока голкипера «Валенсии» Нету. Чтобы переход француза не затмил это мероприятия, в клубе приняли решение объявить о трансфере форварда на следующий день. Гризманна в качестве игрока «Барсы» представят 12 июля. Через три дня он приступит к подготовке к сезону со своим новым клубом.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных за нападающего «матрасников» снизилась с € 200 до € 120 млн.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: AS