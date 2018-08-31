Хуан Бернат стал игроком «ПСЖ»

Автор: Дмитрий Темников 0

Защитник «Баварии» Хуан Бернат перешел в «ПСЖ». Об этом объявлено на официальном сайте парижан. 

Соглашение 25-летнего испанца с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Этот трансфер стал третьим для французского гранда этим летом: ранее «ПСЖ» приобрел голкипера Джанлуиджи Буффона, а также защитника Тило Керера.

Бернат выступал за «Баварию» с 2014 года. В прошлом сезоне футболист провел за мюнхенцев 12 встреч во всех турнирах.

«ПСЖ» сделает выбор между защитниками «Баварии» и «Атлетико»

Фото: Global Look Press
Источник: официальный аккаунт «ПСЖ» в Twitter 

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