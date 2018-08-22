Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» в 2019 году

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус».

По информации СМИ, руководство итальянской команды может пригласить Зидана по окончании текущего сезона.

Француз, таким образом, сменит на данном посту итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Зидан может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», однако позже в СМИ появилась информация о том, что английский клуб планирует продолжить работу с нынешним наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Зидан объявил об уходе из «Реала» 31 мая 2018 года. Вместе с мадридцами французский специалист выиграл три Лиги чемпионов подряд. Аллегри стоит у руля «Ювентуса» с 2014 года.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo