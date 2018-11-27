Матч АПЛ был задержан из-за плохого самочувствия инспектора встречи

Автор: Роман Шлуинский 0

Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед» был задержан на 30 минут. Это произошло из-за инцидента с инспектором матча.

Причиной задержки матча стал неприятный эпизод в подтрибунном помещении перед началом встречи. Инспектор матча Эдди Уолстенхолм потерял сознание в тоннеле перед выходом на поле. После этого он был доставлен в ближайшую больницу. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор совместно с руководством лиги принял решение перенести начало игры на полчаса.

Задержка времени матча хорошо повлияла на «Ньюкасл». Гости одержали победу — 2:1.

После 13 туров «Бернли» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 9 очков. «Ньюкасл» с 12 очками находится на 13-й строчке.

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