«Манчестер Юнайтед» заключил 5-летний контракт с Фредом

Автор: Тимофей Поршнев 0

Fred

«Манчестер Юнайтед» завершил трансфер полузащитника «Шахтера» Фреда. Игрок уже подписал контракт.

Клубы объявили о договоренности о переходе бразильца 5 июня, а сегодня «МЮ» заключил с ним 5-летний контракт с возможностью продления еще на год.

Детали сделки клубы не разглашают по договоренности, однако ранее стало известно, что «МЮ» заплатил за 25-летнего хавбека около 60 миллионов евро.

Фред пропустил первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2018 из-за травмы, но имеет шансы вернуться на поле во второй игре с Коста-Рикой.

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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