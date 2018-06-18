«Амкар» прекратил существование

Владелец «Амкара» Геннадий Шилов рассказал, что «Амкар» прекращает существование. У клуба нет финансирования.
– Будет ли «Амкар» заявляться в ПФЛ?
– Нет, не будет. Финансирования нет.
– То есть клуб прекращает свое существование?
– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?
– Есть ли спрос на футболистов «Амкара»?
– Да, на игроков спрос есть.
«Амкар» был основан в 1994 году. В премьер-лиге пермский клуб выступал с 2004 по 2018 год.
Лучшим результатом клуба стало 4-е место по итогам сезона-2007/08. Тогда же «Амкар» вышел в финал Кубка России, где уступил ЦСКА (2:2, 1:4 по пенальти).
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»