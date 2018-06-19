ЧМ-2018. Группа А. 2-й тур. Россия победила Египет и первой вышла в плей-офф

Второй тур ЧМ-2018 начался с матча сборной России со сборной Египта. Россия обыграла соперника и первой вышла в плей-офф.

Группа А. 2-й тур.

РОССИЯ — ЕГИПЕТ — 3:1 (0:0).

Санкт-Петербург. 19 июня.

Стадион «Крестовский». 64 468 зрителей.

Судья: Энрике Касерес (Парагвай).

Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 64), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).

Голы: 1:0 — Фатхи (автогол), 2:0 — Черышев (59), 3:0 — Дзюба (62), 3:1 — Салах (73, пенальти).

Предупреждения: Трезеге (57), Смолов (84).

11 (3) удары (в створ) 13 (1)

11 фолы 10

7 угловые 4

0 офсайды 0

46 % владения мячом 54

Сборные России и Египта открыли 2-й тур группового этапа ЧМ-2018. В составе «фараонов» играет звезда мирового футбола Мохамед Салах, которого россиянам стоило бы опасаться. Но и в сборной страны-хозяйки играет восходящая звезда — юный Александр Головин. Матч имел особое значение, ведь Россия могла впервые в новейшей истории выйти в плей-офф чемпионата мира. И она это сделала. Впервые за 32 года наша сборная вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Фото: официальный твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»