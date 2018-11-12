УЕФА подготовил ответ на создание Суперлиги

Европейские топ-клубы планировали создание Суперлиги. УЕФА не намерен мирится с подобными действиями. Спортивная организация подготовила ответ.

УЕФА планирует перенести игры, проходящие под его эгидой, на выходные. Главными образом перенос коснется матчей Лиги чемпионов. В будние дни будут проходить матчи национальных сборных. Решение УЕФА не устраивает топовые лиги. Они уже отправили соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание.

Напомним, что раннее появилась информация, что несколько европейских топ-клубов УЕФА в тайне готовят создание Суперлиги.

Фото: Global Look Press

Источник: AS