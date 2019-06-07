«Зенит» готов расстаться с Заболотным, Набиуллиным и Краневиттером

Автор: Никола Косич 0

«Зенит» летом планирует расстаться с нападающим Антоном Заболотным, хавбеком Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллиным​. При этом, по данным источника, речь идет о продаже футболистов, а не об аренде.

«Зенит» хочет оптимизировать трансферный бюджет и компенсировать затраты на предстоящие покупки новичков.

Петербургский клуб также может расстаться с хавбеками Робертом Маком и Эрнани, если поступит достойное предложение как для «Зенита», так и для игроков.

В прошедшем сезоне чемпионата России за 16 матчей Заболотный отметился одной голевой передачей.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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