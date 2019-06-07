«Зенит» готов расстаться с Заболотным, Набиуллиным и Краневиттером

«Зенит» летом планирует расстаться с нападающим Антоном Заболотным, хавбеком Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллиным. При этом, по данным источника, речь идет о продаже футболистов, а не об аренде.
«Зенит» хочет оптимизировать трансферный бюджет и компенсировать затраты на предстоящие покупки новичков.
Петербургский клуб также может расстаться с хавбеками Робертом Маком и Эрнани, если поступит достойное предложение как для «Зенита», так и для игроков.
В прошедшем сезоне чемпионата России за 16 матчей Заболотный отметился одной голевой передачей.
Фото: Gloobal Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»