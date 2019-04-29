Олег Кононов прокомментировал слухи об уходе Глушакова

Автор: Никола Косич 0

Кононов

Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона. Hанее в СМИ появлялась информация о том, что Глушаков и Комбаров могут покинуть клуб в конце сезона.

«У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте.»— сказал Кононов.

Также в эфире телеканала «Матч Премьер» главный тренер «красно-белых» ответил на вопрос о влиянии слухов на работу: «Слухи не влияют. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас.»

Напомним, что в последние месяцы болельщики «Спартака» активно выражали недовольство присутствием Глушакова в команде и выступали за его уход из клуба.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Матч Премьер»

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