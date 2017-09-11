Капитан «Спартака» Денис Глушаков близок к подписанию нового соглашения с клубом. Футболист ответил согласием на предложение клуба о продлении контракта.
Действующее соглашение 30-летнего хавбека с москвичами рассчитано до июня 2018 года. «Спартак» предложил игроку новый контракт, и Глушаков ответил согласием.
«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года.
Полузащитник лично общался с Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения.
Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС
One thought on “Денис Глушаков согласился продлить контракт со «Спартаком» на 3 года”
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