Болельщика из Благовещенска оштрафовали на 3 тысячи рублей за забитый гол во время матча Кубка России

Фанат из Благовещенска оштрафован на 3 тысячи рублей за то, что выбежал на поле и забил мяч в ворота. Инцидент произошел на матче 1/64 Кубка России «Благовещенск» – «Сахалин» (0:3).

После объявления комментатором счета, болельщик выбежал на поле и ударил по мячу в сторону ворот «Сахалина», забив гол.

«В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении за «нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

За совершение данного правонарушения Благовещенским городским судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей», – сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: ТАСС