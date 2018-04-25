Маурисио Почеттино – фаворит на пост тренера «Реала» в случае ухода Зинедина Зидана

Автор: Лидия Дидык 0

Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассматривает предложение «Реала». Аргентинец – основной кандидат на назначение в мадридский клуб, который по окончании сезона может покинуть Зинедин Зидан.

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен работой француза в текущем сезоне, поскольку в чемпионате Испании мадридцы, потеряв шансы на титул, отстают от «Барселоны» на 15 очков.

При этом не исключено, что Зидан добровольно уйдет из «Реала» даже в случае третьей подряд победы в Лиге чемпионов. В 1/2 финала текущего розыгрыша королевский клуб сыграет с «Баварией».

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, и лондонцы хотят продлить его.

Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo

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