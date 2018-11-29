Неймар провел матч против «Ливерпуля» с травмой

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что не был полностью готов к игре. Футболист добавил, что вышел на матч против «Ливерпуля» с травмой. 

«Я не был готов на 100 процентов. Но это был важный матч, поэтому, травмированным или нет, я обязан был выйти на поле» — заявил Неймар.

В матче Лиге чемпионов именно бразильский игрок забил победный мяч парижан.

Напомним, что встреча «ПСЖ» с «Ливерпулем» завершилась победой первой команды (2:1). В Лиге чемпионов в группе С «ПСЖ» занимает вторую строчку с 8 очками. Клуб из Ливерпуля располагается на третьем месте с 6 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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