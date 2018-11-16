Ирок сборной Англии побьет рекорд Руни

Форвард сборной Англии Уэйн Руни 15 ноября провел прощальный матч за национальную команду против США (3:0). Футболист поделился своими ожиданиями, кто может превзойти его рекорд по забитым мячам в сборной.
Перед игрой Харри Кейн вручил Руни особую награду.
«Перед игрой я попросил Харри Кейна вручить мне награду, потому что я верю, что он побьет мой рекорд. С нетерпением жду момента, чтобы вручить ему приз. Это был невероятный момент для меня и всей моей семьи. Я буду долго хранить его в памяти. » — заявил Уэйн Руни.
A great end to @WayneRooney's @England career. Lots of money raised for charity and a solid win. A good night. 👌 #England #ThreeLions #ENGUSA pic.twitter.com/9m3HAKHVgU
— Harry Kane (@HKane) November 15, 2018
Напомним, что Уэйн Руни в этом году перешел в «Ди Си Юнайтед». В МЛС форвард провел 21 матч, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач.
Фото: Global Look Press, Twitter Хари Кейна
Источник: Goal.com