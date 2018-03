Месут Озил быстрее всех отдал 50 голевых передач в АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал результативный пас на защитника Шкодрана Мустафи в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:0). 29-летний немецкий хавбек быстрее всех отдал 50 голевых передач в премьер-лиге – ему потребовалось провести 141 матч.

50 — Mesut Özil has become the fastest player to reach 50 Premier League assists, doing so in just 141 games and breaking the record previously held by Eric Cantona (143 games). Magic. pic.twitter.com/yMZquraDd3

— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2018