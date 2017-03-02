43% болельщиков по всему миру против чемпионата мира-2018 в России

Автор: Никита Пронин 0 Comments

ЧМ-2018

Организация по борьбе с коррупцией Transparency International провело исследование о том, как жители разных стран относятся к проведению ЧМ-2018 в Российской Федерации. Результаты вполне ожидаемые.

71% ирландцев, 69% голландцев и 68% шведов и британцев, принявших участие в опросе, выступили против проведения чемпионата мира в России. В Соединенных Штатах Америки с этим выбором не согласились 47% опрошенных.

В России за проведение турнира в стране проголосовали 89%, это решение ФИФА поддержали 57% колумбийцев и 56% жителей ЮАР.

В среднем по миру 43% против проведения ЧМ в России, 39 – за, 18 не определились.

Напомним, что матчи чемпионата мира пройдут в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов на Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.

Фото: официальный сайт РФС
Источник: Transparency International

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Никита Пронин

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