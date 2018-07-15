Антуан Гризманн: «Надеюсь, наши дети будут гордиться тем, что носят наши фамилии»

Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов после финального матча ЧМ против Хорватии. Француз стал лучшим игроком матча, в котором «трехцветные» одержали уверенную победу над хорватами (4:2).

— Что вы ощущаете после того, как стали чемпионом мира?

— Я еще не до конца понимаю, что произошло. Это был тяжелый чемпионат, я горжусь нашей командой и нашим штабом. Мы можем сейчас только наслаждаться этой победой, а завтра со всеми французами уже отпраздновать во Франции.

— Что вы чувствовали по ходу матча и во время исполнения пенальти?

— Я постарался быть спокойным, пробил пенальти. Все сработало, я рад, что мы стали чемпионами мира.

— Можно ли сказать, что проигранный Евро-2016 как-то повлиял на вашу игру на этом турнире?

— Да, у нас не так много игроков, оставшихся из состава Евро. Но есть много новых футболистов: Павар, Люка. Мы одна команда, мы работали все вместе, именно в этом была наша сила. Ну и тренер, он читал все матчи. Я горжусь, что являюсь частью этой сборной.

— Как вы думаете, какие шансы у нас есть на завоевание «Золотого мяча»?

— Я не знаю, люди же будут голосовать, поэтому посмотрим. Сейчас мы просто наслаждаемся.

— Как игроки разного происхождения повлияли на сборную Францию?

— Да, такая Франция, но мы все едины. Все в команде равны, мы все заряжены единым духом, все из нас выложились на 100%.

— Сейчас у нас поколение Гризманна, а раньше было поколение Платини. Что вы чувствуете?

— Я всегда на первое место ставлю команду. Мы вписали в историю свои имена. Надеюсь, что наши дети будут гордиться, что носят наше фамилии.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press