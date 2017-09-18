У Левена Курзавы вымогали 100 тысяч евро за видео, где он грубо высказывается о Дидье Дешаме

Во Франции разгорелся конфликт вокруг защитника «ПСЖ» и сборной Франции Левена Курзава. Игрока шантажировали видеозаписью.

Группа неизвестных шантажировала игрока записью видео, на котором он нелецеприятно высказывается о главном тренере национальной команды Дидье Дешаме.

Злоумышленники требовали у Курзава 100 тысяч евро за эту видеозапись. Курзава на видео был вместе с друзьями в одной из парижских кальянных, и в один из моментов, как утверждается, в шутку начал грубо высказываться о Дешаме.

По подозрению в вымогательстве задержаны 5 человек.

Фото: Global Look Press

Источник: Europe1