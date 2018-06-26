Хавбек сборной Марокко Амрабат: «VAR – дерьмо»

Автор: Лидия Дидык 0

Чемпионат мира по футболу. Португалия — Марокко — 1:0 Москва. Стадион «Лужники». 20 июня 2018 г.

Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после матча ЧМ-2018 против Испании (2:2). Марокко не смог выйти из группы на чемпионате мира. 

31-летний хавбек после финального свистка в камеру изобразил судейский жест, означающий VAR, и сказал: «VAR – дерьмо».

В дополнительное время при счете 2:1 в пользу марокканцев арбитр Равшан Ирматов засчитал гол Яго Аспаса, который принес испанцам ничью, несмотря на подозрение, что мяч незадолго до этого вышел за пределы поля.

Испания заняла первое место в группе B, Марокко – четвертое.

Фото: Global Look Press
Источник: Bleacher Report

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