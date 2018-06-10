Ассистент Гвардиолы может возглавить «Нью-Йорк Сити»

Автор: Лидия Дидык 0

Пеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Родольфо Боррель – основной кандидат на назначение в «Нью-Йорк Сити». 47-летний ассистент Пепа Гвардиолы может сменить в американском клубе Патрика Виейра, который близок к тому, чтобы возглавить «Ниццу».

Ранее Боррель работал с молодежными командами «Ливерпуля» и «Барселоны».

«Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити» входят в холдинг City Football Group, созданный арабскими и китайскими инвесторами.

В мае Микель Артета, другой ассистент Гвардиолы, мог возглавить «Арсенал», который в итоге назначил главным тренером Унаи Эмери.

Фото: Global Look Press
Источник: The Washington Post

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