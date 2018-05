Фанаты «Спортинга» напали на команду и нанесли игрокам травмы

Футболисты «Спортинга» подверглись нападению со стороны фанатов команды. Трое игроков получили повреждения.

Порядка 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба. Они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса, а также футболистов Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста.

Фанаты атаковали членов команды, используя ремни, факелы и металлические предметы. Нападающий лиссабонцев Бас Дост получил травму головы, другие повреждения зафиксированы у Йосипа Мишича и Родриго Баттальи.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg

— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) May 15, 2018