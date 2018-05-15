Фанаты «Спортинга» напали на команду и нанесли игрокам травмы

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Спортинг

Футболисты «Спортинга» подверглись нападению со стороны фанатов команды. Трое игроков получили повреждения.

Порядка 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба. Они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса, а также футболистов Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста.

Фанаты атаковали членов команды, используя ремни, факелы и металлические предметы. Нападающий лиссабонцев Бас Дост получил травму головы, другие повреждения зафиксированы у Йосипа Мишича и Родриго Баттальи.

Сообщается, что аргентинские хавбеки Маркос Акунья и Родриго Батталья приняли решение расторгнуть контракты и покинуть клуб из-за сегодняшних событий.

В ходе рейда полиции удалось задержать несколько человек в окрестностях базы «Спортинга» в Алькочете. Причины данной акции со стороны фанатов пока неизвестны.

По итогам сезона «Спортинг» занял третье место в чемпионате Португалии и не попал в Лигу чемпионов, но 20 мая сыграет в финале Кубка Португалии против «Авеша».

Источник: Sport.es
Фото: Global Look Press

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