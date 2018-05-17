«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2018/19

Автор: Тимофей Поршнев 0

Inter

Миланский «Интер» представил домашнюю экипировку на следующий сезон. Все сделано в традиционных цветах.

Сегодня была представлена новая домашняя форма «Интера». Экипировка от компании Nike на сезон-2018/19 выполнена в традиционных клубных цветах.

«Интер» сотрудничает с американским брендом на протяжении 20 лет. При создании новой формы использовались элементы самой первой формы на сезон-1998/99 и экипировки на сезон-2010/11.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Интера»

 

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